Manovra 2023 | Conte | “Vostra visione lavoro? Schiavismo 2 0”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nellasmantellate il reddito di cittadinanza che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di molte famiglie” e i cui “percettori per voi sono solo dei numeri che vi hanno consentito di recuperare 900 milioni, la stessa cifra che avete voluto per spalmare i debiti delle società di calcio di serie A che hanno inquinato il calcio con indebite plusvalenze e speculazioni”. Così il leader del M5S, Giuseppe, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla. “Con l’ultimo attacco sferrrato al concetto di congruità del– continua– avete dimostrato di non comprendere che dietro quel concetto c’è la dignità del” e “state creando le premesse di un grave disastro sociale e soprattutto state ...

Adnkronos

'L'emendamento Lupi ha cancellato la parola congrua in un posto dove era superfluo, ossia nel testo base della', spiega. Ma senza modificare 'il resto della norma, che si rifà al decreto sul ...Lo dispone la, su cui in serata sarà votata la fiducia. Sono stanziati "in favore della regione Calabria" 50 milioni per il, 100 per il 2024, 170 per il 2025 e 120 per il 2026, "a valere ... Manovra 2023, iniziato il voto di fiducia alla Camera Una delle ultime modifiche introdotte nella manovra prevede l’innalzamento da 6 a 8mila euro della soglia massima per l’esonero ...(Adnkronos) - "Nella manovra smantellate il reddito di cittadinanza che è un cuscinetto di protezione contro la disperazione di molte famiglie" e i cui "percettori per voi sono solo dei numeri che vi ...