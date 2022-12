Le congiunture negative e la scomparsa del fondatore non fermano Mediolanum | un altro anno da record

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nell'della crisi energetica, segnato dal ritorno dell'inflazione e dalla guerra in Ucraina, Bancaregistra una performance estremamente brillante, con il mese di novembre a sorprendere in positivo. Il 2022, poi, è stato anche il primosenza il, Ennio Doris, scomparso il 24 novembre del 2021. Unelemento di difficoltà, insomma. Eppure, sebbene la congiuntura non abbia certo facilitato le cose, l'si chiuderà con dati molto vicini a quelli, da, registrati nel 2021. In totale, i volumi commerciali del gruppo si sono attestati nei primi undici mesi del 2022 a 10,8 miliardi di euro. Dei 7 miliardi di euro della raccolta netta, 5,24 miliardi sono derivati dal risparmio gestito, con la fetta più importante rappresentata da fondi ...