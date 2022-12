In Spagna si può Nella finanziaria più risorse per sanità | fasce deboli e giovani Più tasse per banche e colossi energetici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Questa settimana il Senato spagnolo ha approvato definitivamente la legge di bilancio per il 2023, che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio, con 145 sì, 118 no e nessuna astensione. Tra i voti a favore, quelli di Psoe, Unidas Podemos, Esquerra Republicana di Catalogna, Partito Nazionalista Vasco, EH Bildu, Partito Aragonese, Partito Regionalista di Cantabria e Coalizione Canaria. La nuova manovra prevede una spesa sociale record di 274 miliardi, inclusi i fondi europei. In particolare, aumentano ledestinate alle borse di studio, alla, alla previdenza, alla lotta contro la violenza di genere. Inoltre, verranno rivalorizzate le pensioni e aumenta l’ingresso minimo vitale. Misure contro l’inflazione – Il conflitto in Ucraina e il conseguente aumento vertiginoso dei prezzi ha provocato gravi difficoltà economiche per i cittadini, ...