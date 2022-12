Impacciatore | «In Italia sconto la bellezza meno canonica | ma la bellezza di un’attrice è l’anima»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Stampa intervista l’attrice Sabrina. Negli Usa sta spopolando per un’interpretazione nella serie “The White Lotus”, insu Sky e in streaming su Now. E’ diventata una star: su TikTok #sabrinasupera i 5,5 milioni di visualizzazioni, TvLine l’ha eletta «performer of the week». Lacommenta la differenza di trattamento trae America. E’ l’unica attrice donna ad aver svoltato dopo i 50 anni. «Su questo l’potrebbe migliorare. Io ho fatto un solo progetto in America: The White Lotus. Uno solo! Eppure la mia interpretazione non è sfuggita a nessuno: bam, di colpo sono esplosa! E dire che io sonodi lungo corso che non recita ma vive sempre i personaggi che interpreta: queste cose le ho fatte anche in ...