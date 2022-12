L'HuffPost

Concerto dellaFolkloristica 'Canta e Sciuscia' in centro città 20.30 . 'Terroni - Italian ... 'Ledi Natale': osservazioni guidate per osservare ad occhio nudo e ai telescopi i brillanti ......di neutroni che ruotano rapidamente, emettono un vero e proprio vento, composto da ... IXPE è stato in grado di osservare la polarizzazione della luce nellaX dalla Vela PWN e di studiare ... I 5 stelle, la banda degli onesti L'ossessione anti-casta diventa raggiro mediatico sulla vicenda degli stipendi dei parlamentari e scatena l'accorata reazione di Giachetti: "Siete ...Protagoniste dello show che chiude il calendario di eventi del cielo di dicembre, le Ursidi: stelle cadenti di Natale , provenienti dalla costellazione dell’Orsa Minore, che regalano l’ultima notte de ...