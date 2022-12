Gomme invernali | è obbligatorio metterle? Cosa dice la legge

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) È un obbligo per il guidatore mettere lee quali sono le eventuali conseguenze per una mancata sostituzione di esse? Scopriamone di più. Essere un guidatore significa assumersi una grande responsabilità per se stessi e per la vita degli altri. Prima di ognibisogna stare attenti quando si è alla guida e prestare tutte le attenzioni possibili nei confronti della propria vettura, per limitare la possibilità di danni improvvisi. PexelQuando arrivano le stagioni fredde inoltre un obbligo importante che il guidatore ha è quello di fare montare leal posto di quelle ordinarie, oppure tenere sempre le catene da neve a bordo del proprio mezzo. Esistono regole specifiche che riguardano questo argomento e sanzioni previste per chi non le rispetta. Ecco ...