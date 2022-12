(Di venerdì 23 dicembre 2022) Al GF Vipuna nuova curiosa questione:prova a smorzare la tensione nella Casa Neanche il Natale in avvicinamento sta riuscendo a placare le tensioni al GF Vip. Questa mattina, al loro risveglio, i vari vipponi si sono ritrovati a fare i conti con il salame al cioccolato gate. Nella notte infatti il tipico dolce è stato consumato e all’interno del loft del Cinecittà si va a caccia della verità e dei ‘colpevoli’. Appena svegliati, Alberto De Pisis edhanno fatto la scoperta in cucina, mandando in allarme la Casa. Secondo quanto raccolto dai fan più attenti alle dinamiche della Casa, tra i consumatori ci sarebbero Wilma Goich e Antonino Spinalbese in prima battuta, oltre a Daniele Dal Moro. Con la consueta ironia, il romano e fratello di Guendalina ...

Gf, Dana Saber contro Patrizia Rossetti e Nicole Murgia, la modella: "Non voglio amiche" Dopo aver discusso animatamente con Patrizia Rossetti , la gieffina si è isolata in camera da ...Dana Saber , modella italo - marocchina entrata nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratelloin onda lunedì 20 dicembre scorso, ha già scatenato le ire di Patrizia Rossetti. Gf, lite accesissima tra la new entry Dana Saber e Patrizia Rossetti Il motivo Le pulizie e i compiti vari dei gieffini che oltre al cibo hanno giusto il compito di tenere in ordine il grande loft ... GF Vip, esplode un nuovo caso. Edoardo Tavassi: "Un delitto" Nota per le foto e il bacio con Dayane Mello, scopriamo chi è Dana Saber del GF Vip: età, altezza, vita privata e Instagram ...Francesca Cipriani ha una bellezza a dir poco travolgente; impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna del genere.