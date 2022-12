Elemental | una nuova immagine presenta i personaggi di Ember e Wade

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unadell’ultimo film d’animazione della Pixar,, mostra scintille che volano tra idi Fuoco e Ghiaccio. Il prossimo film Disney-Pixar arriverà nelle sale il 16 giugno del prossimo anno. L’appena rilasciata mostra(doppiata da Leah Lewis) e(doppiato da Mamoudou Athie). Fuoco e Acqua, l’uno di fronte all’altro con espressioni sorprese o quasi scioccate per qualcosa. Ambientato in una città con una popolazione composta da quattro tipi di residentisegue questa strana coppia composta da fuoco e acqua. Un articolo di Entertainment Weekly sui 23 film da vedere nel nuovo anno ha anticipato questaesclusiva del nuovo film. Il film è stato annunciato durante il D23 di ...

prodotto da Denise Ream e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei ruoli di Ember e Wade nella versione originale del film,ha come protagonisti Ember,tenace, ... Elemental, una nuova foto di Fuoco e Acqua dal film Pixar (trailer) Guardate la nuova foto ufficiale di Elemental, il prossimo film d'animazione della Pixar in arrivo nel corso del 2023.Disney Pixar nos muestra un nuevo vistazo a Elemental, la nueva película con la que esperan volver a triunfar tras el fracaso de Strange World ...