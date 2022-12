Covid in Cina | casi in aumento e ospedali pieni | è allarme

(Di venerdì 23 dicembre 2022)diinin. Glicinesi sarebbero in emergenza vista l’impennata didi Coronavirus. Lo ha riferito l’emittente televisiva cinese CCTV. L’improvviso picco di nuove infezioni nelle ultime due settimane ha messo a dura prova le risorse mediche e gli, tra cui il Chaoyang Hospital di Pechino. In Italia sembra che ilsia acqua passata, ma inla situazione sarebbe allarmante. Cosa rischiamo noi in questa situazione?, scatta l’inin“Di solito abbiamo circa 100 pazienti al giorno nel reparto di ...

...del conteggio delle vittimee none le autorità sanitarie sino state accusate di scarsa accuratezza nei calcoli dei decessi. In base ai dati ufficiali, sono stati registrati ieri in..., situazionefuori controllo. L'Oms: 'Dateci subito i dati' Inè scoppiata una nuova emergenzae la situazione sarebbe fuori controllo . Ad ammetterlo sono i medici di uno dei ...(Teleborsa) - La Cina torna in stato d'emergenza negli ospedali, dove manca addirittura il personale medico ed infermieristico sufficiente a fronteggiare la nuova ondata di Covid-19. A Pechino ...All’ospedale di Bergamo ci sono fino a 40 pazienti al giorno al pronto soccorso. Il direttore sanitario Fabio Pezzoli: «Per il Covid da noi il quadro è stabile» ...