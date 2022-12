Bocca (Federalberghi) “Dai colossi del web commissioni troppo alte”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con un giro d'affari tra Natale e Capodanno di 13 miliardi i dati sono molto positivi, a conclusione di una stagione turistica molto buona per il turismo italiano. Devo dire che ce lo meritiamo, anche perchè abbiamo avuto due anni di chiusura totale. Ma la cosa che più ci fa piacere è che più del 90 per cento dei 17 milioni che si muoveranno per le vacanze rimarrà in Italia, e per noi quello italiano è il primo mercato su cui puntare e su cui investire”. Così Bernabò, presidente di, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress ?conomy.Sul ruolo delle piattaforme di prenotazione on-line,parla di “strapotere”. “Il livello delleche gli alberghi devono pagare su queste prenotazioni è molto alto. Sicuramente nessuna struttura alberghiera ...