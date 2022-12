Bob | Lorenzo Bilotti | “Patrick Baumgartner è migliorato tanto in spinta Faremo qualcosa di importante”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. Ospite del nostro Claudio Cavosi, il frenatore della Nazionale Italiana di bob, con lui parleremo dell’inizio stagione in Coppa Europa e dei risultati di Coppa del Mondo dal tracciato Nord Americano di Lake Placid. “È stato un inizio di quadriennio in cui tutti, in primis i tecnici e i dirigenti, hanno messo le basi per costruire un programmain vista di quelle che sono le prossime annate – commenta– Abbiamo lavorato bene e cercato di capire dove si poteva tentare di cambiaredando stimoli diversi. I risultati sembra diano un valore in crescita, ci siamo lanciati in una stagione ...

