Bereszynski-Napoli | cosa manca per chiudere l’affare? Le ultime

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ormai ci siamo, la Serie A sta per tornare e lo farà con un big match quello tra ilcapolista e l’Inter di Simone Inzaghi, la sfida andrà in scena il 4 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Le due compagini, che hanno vissuto una prima parte di stagione differente, si affronteranno per un match importante ma non decisivo: l’Inter vuole dare una svolta al proprio campionato mentre gli azzurri, forti del vantaggio acquisito nella prima parte di stagione, voglio mantenere la distanza dalle dirette inseguitrici. A Milano potrebbe vedersi il nuovo acquisto del, tra i convocati per Inter-e gli azzurri sperano diin fretta il colpo. In serata, i colleghi di Sky Sport, hanno svelatoper la ...

Con qualche giorno di anticipo rispetto all'apertura della finestra invernale, ilha chiuso il primo acquisto di gennaio. L'affare per Bartoszè in via di definizione , con ...ale Zanoli alla Sampdoria , scambio di prestiti a gennaio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, a conferma delle notizie circolate negli ultimi giorni, l'affare è ormai in via di ... Il nuovo acquisto del Napoli non è Bereszynski Bartosz Bereszynski al Napoli è ormai un affare in via di definizione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, balla soltanto la differenza tra l’ingaggio di Zanoli e quello del polacco. Nessun problema ...Non ci sono ormai più dubbi sull'imminente chiusura dell'operazione tra Sampdoria e Napoli. Si limano i dettagli, ma è tutto in dirittura d'arrivo.