Video Juve - Rijeka 1 - 0 | il commento della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Rijeka nell'amichevole all'Allianz Stadium, Filippo Cornacchia e Giovanni Albanese fanno il punto sulle novità in ...... laè più unita che mai, come sottolineato anche dal capitano Bonucci . Durante la cena di Natale i giocatori bianconeri si sono divertiti molto, come testimoniano i varipubblicati su ... Video Juve-Rijeka 1-0, Gatti: "Scanavino ci ha rassicurato, ma noi dobbiamo pensare solo a giocare" Il dg Scanavino dalla tribuna al contatto con i giocatori: i contenuti del dialogo. E Allegri... (video di Fabio Riva) ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...