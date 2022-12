Ultime Notizie – Denise Pipitone | ex magistrata condannata a un anno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’ex pm Maria Angioni, che indagò sulla scomparsa della piccola, dopo una breve camera di consiglio, è stataa undi reclusione, pena sospesa, dal giudice monocratico di Marsala (Trapani). L’exera accusata di false informazioni al pubblico ministero. La Procura aveva chiesto oggi la condanna a due anni di carcere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

La procura belga ha deciso di prolungare per almeno 30 giorni la detenzione dell'ex vicepresidente del Parlamento ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleJuve e Real fanno affari: clamoroso scambio Dall’anno prossimo il centrocampo del Real Madrid potrebbe dover fare a meno di due pedine importanti, anzi crucuali negli ultimi anni. Parliamo di Toni ...Se dovesse accadere, prometto che verrò a Napoli a festeggiare”. Per me l’attaccante del Manchester City è più forte di Lautaro Martinez, l’ho sempre detto, ma non mi hanno ascoltato. Durante: “L’Inte ...