Trezeguet | «La Juventus deve tornare a essere protagonista come racconta la sua storia»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) David, ex attaccante della, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei bianconeri e di alcuni giocatori David, ex attaccante della, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei bianconeri e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni: JUVE – «Dovràla sua. Ha giocatori forti e in più avrà un Di Maria campione del Mondo e il rientro di Pogba. Daranno qualcosa in più alla, c’è bisogno di giocatori simili perin alto». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

David, ex attaccante della, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei bianconeri e di alcuni giocatori David, ex attaccante della, ha parlato a Sky Sport sul futuro dei ...... l'ex calciatore della Nazionale francese e della Juve Davidha parlato anche del connazionale bianconero Adrien Rabiot : ' Rabiot in scadenza Parliamo di un problema della, in ... Juventus, Trezeguet: "Di Maria e Pogba saranno fondamentali. Rabiot In Italia preso di mira" La Juventus si prepara alla ripresa del campionato e David Trezeguet ripete: secondo l'ex calciatore Di Maria e Pogba saranno fondamentali ...La Juventus attesa da un mese di gennaio molto importante per il suo futuro, anche sul mercato: allarme per i bianconeri ...