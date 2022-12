La Gazzetta dello Sport

La denuncia, la richiesta didei compagni, l'intervento della società. E ora il messaggio di Cherif Traorè: "Il Natale sta arrivando Natale è bontà, Natale è gratitudine, Natale è". Il pilone del Benetton Treviso e della Nazionale chiude così la triste vicenda cominciata con il dono ricevuto durante la festa di Natale della squadra, una banana marcia. "Quest'anno prendo ...Il. Nella serata del 21 dicembre, intorno alle 20,ha ripubblicato un contenuto su Instagram . Un'altra foto nera, questa volta con la sua firma in calce. Oltre all'immagine, anche in ... Traoré: "Perdono ma non dimentico. Sarete al mio fianco"