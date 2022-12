Traffico Roma del 22-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna raccomandiamo ancora Attenzione In particolare pere incidenti segnalati lungo l’anello code tra laFiumicino e la Boccea stessa situazione successivamente tra Cassia e Prenestina pochi cambiamenti lungo l’esterna dove gli spostamenti rimangono concentrati tra via della Pisana e via Tuscolana sempre difficile il transito per i viaggiatori del tratto laziale dell’autostrada del sole dove pere precedenti incidenti si viaggia incolonnati tra lo svincolo di Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli ripercussioni anche sulla diramazionesud da Monte Porzio Catone verso la 1 graffi o intenso ma senza ulteriori problemi sul tratto Urbano della A24 verso il ...