Talebani | bando donne università per non rispetto regole

Agenzia ANSA

Le donne sono state bandite dalle università in Afganistan per "il mancato rispetto delle regole di abbigliamento": lo afferma il ministro dell'Educazione dei. . 22 dicembre 2022...Attualmente ihanno circondato le università e non consentono a nessuno di entrare negli atenei. Più di 30 insegnanti si sono dimessi dall'Università di Kabul dopo la pubblicazione delLe studentesse protestano contro il bando dei Talebani Un gruppo di ragazze entra in un’università a Kabul per l’ultimo giorno di lezioni dopo la decisione del regime dei Talebani di… Leggi ...Le donne sono state bandite dalle università in Afganistan per "il mancato rispetto delle regole di abbigliamento": lo afferma il ministro dell'Educazione dei talebani. (ANSA). (ANSA) ...