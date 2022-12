Sbarchi | rave e ora intercettazioni | il governo decide in base all’arbitrio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) di Eugenio Fofi Le posizioni delin merito a temi comegià mostravano come si stesse delineando una logica dell’arbitrio in merito a permessi, all’inasprimento delle pene, ecc. Non quindi come conseguenza di qualcosa di predeterminato secondo norme, ma pura e semplice scelta personale, o discrezionale, sul tema di volta in volta in questione. Con l’inserimento nella finanziaria dello spostamento delledal bilancio, e quindi attuazione, del ministero della Giustizia a quello dell’Economia, questa logica si mostra ancora. Non vengono intercettate le persone su fatti conclamati per cui si risponde, in caso, di fronte al giudice, ma sulladello spunto d’indagine (leggasi inizio di un’indagine possibile) su temi come “difesa della sicurezza, attività eversive, ...