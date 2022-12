Nella contea di Xinning è stata inaugurata la prima conferenza di sviluppo del turismo di Shaoyang

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Nel Regno Unito Nino Calabró si stava costruendo una nuova vita. Da Barcellona Pozzo di Gottosi si era trasferitodel North Yorkshire, a Thornaby - on - Tees, un comune di 24.741 abitanti dove aveva iniziato a lavorare in un ristorante. La fidanzata, Francesca Di Dio, viveva ancora a Montagnareale, ...Una coppia di è stata trovata morta alle 14 di ieri all'interno di un'abitazione di Thornaby - on - Tees, un piccolo comunedel North Yorkshire. Si tratta di due siciliani, Nino Calabró e Francesca Di Dio , lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. Poco più che ventenni, i giovani erano fidanzati ... Omicidio in Inghilterra: fidanzati di Messina assassinati nella contea del North Yorkshire: un fermo Nino Calabró e Francesca Di Dio, fidanzati di siciliani, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti.Due comunità quelle di Barcellona Pozzo di Gotto e quella di Montagnareale sconvolte dalla notizia arrivata in mattinata del ritrovamento dei corpi senza vita di due giorni ragazzi all’interno di... V ...