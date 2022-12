(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un tribunale brasiliano ha ordinato allamediorientale Qatar Airways di pagare le spese delloper unaplus-size, alla quale sarebbe stato rifiutato l’imbarco“. O meglio all’aeroporto di Beirut (Libano), apprestandosi asu undiretto a Doha, l’influencer Juliana Nehme, 38 anni, si è sentita dire che, se voleva imbarcarsi sul volo, avrebbe dovuto acquistare un posto in prima classe, dove i sedili sono più larghi. I fatti risalgono a fine novembre. La donna ha ha accusato laaerea di discriminazione a causa della sua taglia: in un post, Nehme ha raccontato ai suoi 167mila follower su Instagram di non essere stata autorizzata aa bordo, ...

Luce

Acquario - In amoredare spazio a inutili polemiche, in questi giorni le stelle impongono ... Nata a Torino,e attrice. ...Offerte di Natale su Parlando di uomini politici, lamarocchina ha infatti detto che ... Ovviamente spero che si riferisca all'estetica di Putin eal capo di stato guerrafondaio che è, ma ... Modella non può salire in aereo perché "troppo grassa". La compagnia dovrà pagarle lo psicologo - Luce Davvero Mountain View è assente dal settore di cui parlano tutti e che interessa a tutti In realtà no. Anzi: è talmente presente che ...Una nuova polemica travolge il Grande Fratello Vip. Colpa delle frasi pronunciate dalla nuova concorrente Dana Saber. La modella, parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, ...