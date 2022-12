Manovra | via libera al Bonus psicologico | ma i fondi sono pochi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Laeconomica è approdata oggi, 22 dicembre, in Aula alla Camera, in ritardo di un giorno rispetto alla tabella di marcia. Dopo la discussione generale, potrebbe dover tornare in Commissione per via di un emendamento approvato per sbaglio, che stanzia 450 milioni per i Comuni che sarebbe senza copertura. Ilè stato confermato anche per il L'articolo proviene da Inews24.it.

NT+ Fisco

Alnell'Aula della Camera la discussione generale sulla. In base alle previsioni della conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni fino alle 11. Sono in corso gli interventi ...Laeconomico - finanziaria passerà, dal 27 al 29 dicembre, al vaglio del Senato, per illibera definitivo da dare entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio di bilancio. Dal ... Manovra, via libera in commissione. Bonus mobili con tetto di spesa a 8mila euro nel 2023 e nel 2024 La manovra finanziaria, rimandata in commissione dalla Ragioneria, ha sollevato polemiche tra la maggioranza e le opposizioni alla Camera ...Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla Manovra. In base alle previsioni della conferenza dei capigruppo non sono previste votazioni fino alle 11. Sono in corso gli ...