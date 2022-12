Lukaku | rientro con palo e gol in casa della Reggina | l' Inter può sorridere

Calcio in Pillole

Passano sei minuti e arriva il bis di, che spinge in rete la palla in mischia dopo il cross di Dimarco. C'è ancora tempo per un palo a testa, di Gosens e Canotto, prima del triplice fischio. a ...Questo test però serve molto all'Inter per prepararsi alin campionato e per valutare le condizioni di, desideroso di tornare in campo dopo le incredibili delusioni del Mondiale. Dove ... Inter, ecco il rientro di Lukaku: pronto per la Reggina RRAHMANI – Un importantissimo rientro dall’infermeria in casa Napoli all’indomani ... I nerazzurri nella penultima amichevole pre-ripresa si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Dzeko e Lukaku nel ...Nell’amichevole derby dei fratelli Inzaghi, i nerazzurri s’impongono grazie al colpo di testa di Edin all’80’ e al tap in di Big Rom all’87’ ...