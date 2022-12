Il presidente Fabrizio Corsi | “Prima parte di stagione è un capitolo chiuso | dovremo farci trovare pronti per un nuovo campionato pieno di punti interrogativi”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un bilancio su questadi, il periodo di sosta per il Mondiale, la rinza dele la questione stadio: su questo ed altro si è espresso ilazzurroospite di AzzurroMania su Antenna 50. “Sono contento – ha affermato il– ma quando le cose vanno bene sono sempre preoccupato di quello che potrebbe avvenire, su come reagire eventualmente al momento di difficoltà. I successi si costruiscono soprattutto quando ci sono i momenti difficili, quando non si perde la testa, si resta in equilibro e si rimane lucidi costruendo le basi per le nuove vittorie. Abbiamo una classifica soddisfacente ma questadi ...