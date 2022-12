Giaele De Donà in lacrime dopo la lite con Antonino

Grande Fratello

Tutti stupiti per quanto è accaduto ieri al Grande Fratello Vip , quando ci siamo trovati di fronte ad un faccia a faccia tra Antonino Spinalbese eDe. Gf Vip, Tata Carla furiosa: 'Porca tr…!'. E dà un calcio a Edoardo Tavassi Luca Salatino abbandona la casa del Gf Vip: 'Mi sono rotto il ca**o'. Ecco il motivo Gf Vip, tra ...Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha instaurato un rapporto speciale conDee con Ginevra Lamborghini e, per finire, ha trascorso una notte di passione con Oriana Marzoli. Le tre donne si sono 'coalizzate' contro di lui e nelle ultime ore lo spezzino ha gettato ... Giaele De Donà: "So che Antonino non mi parlerà più" - Grande ...