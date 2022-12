George Eliot | la scrittrice realista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il 22 Dicembre 1880 morì Mary Anne (Marian) Evans, nota come. Usò lo pseudonimo maschile sia per evitare che le sue opere potessero essere prese con meno serietà perché donna, sia perché era compagna di un filosofo già sposato di nomeHenry Lewes. Dopo aver ottenuto il successo svelò la sua identità pur continuando a pubblicare con lo stesso pseudonimo. Non fu subito accettata dalla buona società, ma i suoi romanzi così spiccatamente realisti continuarono a conquistare il meritato pubblico. : vita ed opere “Non è mai troppo tardi per essere ciò che avremmo potuto essere”.Mary nacque il 22 Novembre 1819 ad Arbury Farm in una famiglia che le donò una rigida formazione religiosa. Amava profondamente suo padre e suo fratello Isaac. In totale, infatti, aveva ...