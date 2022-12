Fidanzati italiani morti in Inghilterra | Nino Calabrò e Francesca Di Dio trovati in casa Fermato un 21enne Gli amici | «Erano innamoratissimi»

RaiNews

Lui era nel Regno Unito per lavoro, lei era andata a trovarlo per le vacanze di Natale Due ragazzi giovanissimi della provincia di Messina, due, Nino Calabrò e Francesca Di Dio , lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby - on - Tees, comune della contea di North ...17.47 Gb,uccisi: un fermo Per la morte dei due ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l'accusa di omicidio. La polizia: chi sa qualcosa si faccia avanti. Si tratta di Nino ... Coppia di fidanzati italiani trovati morti nel North Yorkshire. 21enne fermato per omicidio Endless: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 in onda questa sera, 22 dicembre 2022, alle ore 21.20. Tutte le info ...La storia di Nino Calabrò è una delle tante che vedono protagonista un giovane in cerca di un futuro migliore. Nino si era trasferito in Inghilterra per costruirsi una nuova vita.