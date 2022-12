Calcio | Allegri | ' quarto posto obiettivo minimo | vogliamo avvicinarci al Napoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - "Per Rabiot non ci saranno problemi e neanche per Di Maria e Paredes. Angel e Leo sanno che dovranno essere importanti nella seconda parte dopo una prima parte con qualche problemino fisico. Di Maria l'ho sentito, è bello carico così come Paredes. La squadra deve essere consapevole di avere davanti 5 mesi importanti, l'è restare fra i primi 4, ma anche cercare di avvicinare il più possibile ilche sta viaggiando forte. Poi ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia... Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare 36 partite". Così l'allenatore della Juventus Massimilianodopo la vittoria per 1-0 in amichevole con il Rijeka. "I reduci dal Mondiale sono in buone condizioni, hanno bisogno di ritrovare la condizione ma soprattutto di calarsi nuovamente nelle ...