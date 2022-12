Bianca Atzei in ospedale al nono mese di gravidanza | “Ho rischiato di partorire prima”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non sono giorni facili quelli che sta vivendo, che si trova ricoverata inaldia causa di un’infezione che ha richiesto maggiori accertamenti dai medici. Il primo a informare sull’evoluzione della situazione è stato il compagno, Stefano Corti, che ha voluto rassicurare i tanti follower che si sono preoccupati per lei. La cantante si trova alla Clinica Mangiagalli di Milano, la struttura che ha scelto per il parto, ma fortunatamente dopo la paura iniziale ora tutto sembra andare meglio: “È nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli, speriamo che possa presto tornare a casa. Grazie per i messaggi” – ha detto l’inviato de Le Iene con una serie di Instagram Stories. A distanza di qualche ora è stata l’artista sarda a prendere la parola ...

Libero Magazine

Tags: ballando ballandoconlestelle millycarlucci raiuno selvaggialucarelli talentshow tv Articolo precedenteincinta ricoverata in ospedale: come staFan in ansia per. La cantante, in attesa del primo figlio da Stefano Corti , è stata ricoverata in ospedale. A svelare quanto accaduto su Instagram è stato proprio il compagno. Poi, dal letto d'ospedale, ... Bianca Atzei in ospedale per polmonite al nono mese di gravidanza Bianca Atzei si trova in ospedale al nono mese di gravidanza a causa di un'infezione: ha rischiato di partorire prima del termine.Bianca Atzei è finita in ospedale, ma perché La compagna di Stefano Corti è incinta; come sta oggi I dettagli a seguire ...