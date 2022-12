Alice Campello | scherzo ad Alvaro Morata | finge di avere rotto le acque

Il Fatto Quotidiano

E poi ci sono Ludovica e Beatrice Valli, Elisa d'Ospina, Cristina Marino In primavera boom di cicogne vip Ad aprire le danze nel nuovo anno ci sarà il parto vip di. L'influencer dopo ...Manca poco, ad esempio, pere Alvaro Morata , che attendono la quartogenita, Bella, per l inizio di gennaio. Al nono mese anche la cantante Bianca Atzei , che ha passato gli ultimi ... Alvaro Morata, la moglie Alice Campello gli fa credere che le si siano rotte le acque: lui reagisce così… Tanti i bambini che allargheranno le famiglie delle celebrity. Primo figlio ma non solo: la gioia (anche sui social) dei futuri genitori è sempre tanta ...Il 2023 porterà tanti bambini nelle famiglie dei famosi. E che sia per la prima, seconda, terza o quarta volta l'emozione è sempre la stessa. Maschi o femmine In alcuni casi si sa già, in altri i fut ...