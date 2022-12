“Vogliono replicare il triangolo” | Alex Belli “demolisce” l’attuale cast del Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), intervistato da Novella 2000, smentisce di poter ritornare nella Casa delVip: “Sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, non il focus centrale”, ha svelato l’ex vippone. “il”,” ildelVip Successivamenteha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TuttoJuve24.it

E' il punto di riferimento per tutti coloro chedonare generi alimentari da destinare alle ... Ora abbiamo intenzione diquest'iniziativa solidale anche in altre città, in altre ...A prendere la parola e a, oltre al presidente del circolo di Legambiente Giuseppe Marino ,... tra le quali, la più importante è: che tutti hanno a cuore lo Stagnone di Marsala, tutti... Juventus Women, allenamento pre Lione: due rientri ed un’assenza per Montemurro L’animatronic usato nel film cult del 1982 è stato acquistato per 2,6 milioni di dollari da un misterioso compratore. E.T. è stato il pezzo forte di un’asta che ha coinvolto circa 1300 cimeli cinemato ...Si chiudono, con una partecipazione complessiva che supera abbondantemente l'obiettivo delle mille persone fissato, gli eventi natalizi organizzati dalla Confcommercio Vomero - Arenella "Imprese colli ...