Stella McCartney e la campagna per le feste natalizie in stile Anni ’80

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)non teme il Natale, anzi, ha realizzato unacomica che richiama le televendite’80. E, attraverso Instagram, ha diffuso la breveper lemostrando i suoi prodotti must have.è una delle stiliste più apprezzate degli ultimi tempi e il suo tono ironico ha spesso accompagnato campagne di sensibilizzazione. Una delle più recenti riguarda la scelta dei regali di Natale, una corsa che ogni anno aggiunge adrenalina alle vacanze e che in genere accomuna milioni di persone in tutto il mondo.. Crediti: Instagram/– VelvetMagLa stilista, cogliendo lo spunto, ha realizzato un breve video per le ...