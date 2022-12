Sci alpino | Vinatzer regolarmente al via dello slalom di Madonna di Campiglio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alexce l’ha fatta. L’azzurro 23ennesci, dopo il lieve infortunio in Alta Badia, ha recuperato velocemente e saràal vianotturno dididi giovedì sera sull’iconica 3-Tre. Il finanziere gardenese ha testato il ginocchio e ha valutato di poter gareggiare con bendaggio: “Grazie al lavorostaff sono nelle condizioni per poter fare la gara, con qualche bendaggio un po’ sostenuto ma sarò al cancelletto”. Al via anche Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Federico Liberatore. Prima manche alle 17.45, seconda manche alle 20.45. SportFace.