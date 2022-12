(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È tornata sulla Terra.ha accettato di fare con noi una «passeggiata spaziale» per raccontare chi è, che cosa cerca nell’infinito (la sua valle sulle Alpi, per esempio...) e che cosa si prova a viaggiare a 28.000 km all’ora e atterrare «in una palla di fuoco». Il suo segreto? Sognare in grande, ma cercare la felicità vicino. E soprattutto, non credere negli eroi

, la prima astronauta italiana ed europea a diventare comandante della ISS, la Stazione spaziale internazionale e una degli astronauti più celebri del nostro tempo, si racconta ...Nella cupola spaziale di piazza San Silvestro a Roma, infatti l'astronautaha chiuso la mostra temporanea 'Exploring Moon to Mars'. "È stato un anno estremamente importante per ... Samantha Cristoforetti, comandate, mia comandante È tornata sulla Terra. Samantha Cristoforetti ha accettato di fare con noi una «passeggiata spaziale» per raccontare chi è, che cosa cerca nell’infinito (la sua valle sulle Alpi, per esempio...) e che ...«È strano, a quell’altezza, viaggiando a 28.000 chilometri all’ora, ti accorgi che non è importante dove sei o dove stai andando, ma con chi sei e con chi stai andando. Nello spazio è tutto maestoso e ...