Ritardi sulla manovra | rischio esercizio provvisorio | “Il Parlamento voti | altrimenti metteremo la fiducia”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non arriverà in Aula alla Camera oggi alle 13 la legge di Bilancio, slittata per via deiaccumulati in commissione Bilancio a Montecitorio: il governo sperava in un iter di approvazione più snello ma si è dovuto scontrare con un’opposizione particolarmente feroce e con alcuni rilievi dell’Unione europea su misure cardine del provvedimento. Come quella che riguardava l’abolizione delle multe agli esercenti che non accettano pagamenti elettronici al di sotto di una certa soglia, fissata prima a 30 euro, poi a 60, e infine ritirata del tutto. I lavori in commissione si sono protratti fino a tarda notte e hanno visto anche alcuni screzi tra maggioranza e opposizione, con il ministro per i Rapporti con ilLuca Ciriani che ha dato del “miracolato” a Luigi Marattin di Azione-Italia Viva, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Motivo ...