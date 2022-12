Nuovo scontro sociale | Lucia Annunziata soffia sul fuoco della rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Siamo a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata è quella di martedì 20 dicembre, l'ultima prima dello stop per Natale. Nel programma, dopo la consueta copertina di Mauro Corona, si spazia a tutto campo: dalla guerra, al Qatargate e fino alla politica e alla manovra. Tra gli ospiti in studio ecco, la conduttrice di Mezz'ora in più, sempre su Rai 3. E l'spende parole pesantissime, controverse, sulla manovra che sta chiudendo il governo guidato da Giorgia Meloni (ora è lotta contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio: la manovra va approvata in via definitiva entro il 31 dicembre), Secondo, infatti, "questa finanziaria è stata fatta come prima presentazione di un programma politico. Vogliono ridisegnare lo ...