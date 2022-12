Nel Lazio si è toccato il fondo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Qualcuno li definirebbe due impresentabili ma ciò non toglie che tra chi si sfiderà alle prossime regionali nel, per raccogliere l’eredità di Nicola Zingaretti, ci saranno sia Alessio D’Amato per il Pd che Francesco Rocca (nella foto) per il Centrodestra. L’ex capo della Cri Rocca ha una condanna per spaccio alle spalle. L’assessore uscente D’Amato è stato stangato dalla Corte dei Conti Del resto entrambi hanno avuto qualche guaio di troppo ma la cosa sembra non scalfire nessuno, tantomeno i giornali mainstream che in queste ore preferiscono presentare la sfida tra i due candidati a governatore delcome uno scontro tutto interno al mondo della Sanità. Certo è innegabile che ciò sia vero visto che D’Amato è l’assessore regionale uscente alla salute mentre Francesco Rocca – in vero ancora candidato ufficioso – fino a due giorni fa era il ...