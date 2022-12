Molestie a giornalista | Beccaglia | “Vittoria di tutte le donne Il nostro corpo non è un trofeo”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “non soltanto mia ma dile”. Così Greta, lasportiva molestata da un tifoso dopo il match Empoli-Fiorentina, è intervenuta in un’intervista al Corriere della Sera dopo la condanna al ristoratore. “Nessuno ha il diritto di violare i nostri diritti, di considerare ilcome un; nessuno deve più umiliarci, denigrarci, considerarci un oggetto” ha aggiunto la donna. Il denaro del risarcimento andrà “a una onlus che combatte per i diritti violati dellein tutto il mondo. Non è importante che io lo perdoni. È lui stesso che deve perdonarsi. Spero che abbia capito il male che mi ha fatto, e che questa condanna sia di esempio. Non provo odio, solo tristezza. Vorrei invece che ...

Andrea Serrani è stato condannato a un anno e 6 mesi per molestie sessuali ai danni della giornalista Greta Beccaglia. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione a un percorso di recupero. La sentenza per le molestie alla giornalista Greta Baccaglia