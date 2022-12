OlbiaNotizie

...terrore della Brianza con le sue rapine 'creative' e uno dei suoi colpi preferiti era quello in cuidi essere un malato di AIDS. Generalmente colpiva farmacie e negozi di gioielli di, ...Truffava le sue vittime simulando investimenti, ma non ha fatto i conti con la Polizia di Stato che ha arrestato a, in zona Quarto Oggiaro, un cittadino italiano per truffa e rapina.investimenti per truffare le vittime: arrestato L'uomo, un trentaseienne pluripregiudicato, era ristretto agli ... Milano: simulava acquisti con carta Rdc e riciclava soldi, arrestato Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Un uomo, titolare di un internet point e commercio al dettaglio di apparecchiature telefoniche, è stato arrestato questa mattina a Milano con l'accusa di ...