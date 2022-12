L’Agcom contro la pirateria | bloccare gli streaming illegali nei primi minuti delle partite

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Agcom, l’Autorità per le GaranzieComunicazioni, continua la sua campagna per contrastare laindella Serie A. L’intenzione sarebbe quella diimmediatamente il segnalepiattaforme e non dopo tre giorni.spiega in una nota di aver avviato una consultazione pubblica sull’applicazione del regolamento del diritto d’autore online. L’intento è quello di «rafforzare i poteri di intervento per contrastare l’offerta illegale di contenuti audiovisivi live, con particolare riferimento alledi calcio e alle manifestazioni sportive» Nel testo in via di consultazione, sul quale i soggetti interessati potranno esprimere il proprio parere nel giro di 45 giorni, vengono indicate le ...