Iran | stuprata e uccisa per non aver indossato il velo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si chiamava Masooumeh, aveva 14 anni. Lei è l’ultima vittima delle atrocità del regimeiano. Viveva in un quartiere povero di Teheran e, in segno di protesta, aveva deciso di togliersi ila scuola. La polizia morale l’ha identificata e. L’ONG Center for Human Right inha affermato che la giovane è stata

Leggi Anche, '14ennefino alla morte perché si era tolta il velo': Masooumeh e la brutalità del regime Fratelli Tutti è la Sua Enciclica in cui tutta la popolazione mondiale riflette '...Anzi, l'sa fare di meglio, mostrando al mondo le vette "dell'infinitamente male" che sta ... prima di morire sarai, così Dio non si indigna. Intanto tra gli ancora umani e vittime della ... Iran, "14enne stuprata fino alla morte perché si era tolta il velo": Masooumeh e la brutalità… Si chiamava Masooumeh, aveva 14 anni. Lei è stata stuprata e uccisa dalla polizia morale in Iran perché non indossava il velo.