I denti nei bambini | intervenire presto per prevenire anomalie

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – La bocca è il fulcro dello sviluppo del viso del bambino, per questo è così importante prendersene cura. Le raccomandazioni più recenti indicano di portare idalsta attorno ai 3 anni ma sono ancora pochi i genitori che lo fanno. Di solito si aspettano i 6 anni e soprattutto si portano idalsta in seguito alla scoperta di una carie, quando il piccolo avverte dolore. Un confronto precoce con lo specialista è invece importante per approfondire le tecniche di igiene orale e la somministrazione del fluoro allo scopo dile carie. Soprattutto serve per intercettare subito l'eventuale presenza di. Problemi di affollamento o difficoltà nella respirazione e nella deglutizione, infatti, possono ...