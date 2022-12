Ginnastica ritmica | la prima coach pentita | «Umiliammo una ragazza fino a farsi pipì addosso»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), la. Ne scrive il Corriere della Sera. È Irene Castelli, azzurra che ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney. Ha partecipato ieri Castelli all’incontro in cui a Roma l’associazione «Change The Game», coordinata da Daniela Simonetti, ha presentato le 197 denuncera ricevute dagli psicologi e dai legali del team. «Ho sbagliato sapendo di sbagliare. Ho sbagliato perché alla fine della mia carriera di atleta avevo l’autostima sotto i piedi ed ero traumatizzata nel corpo e nella mente. Così, quando ho iniziato ad allenare, aggredivo sistematicamente le mie allieve: se non ho fatto loro del male è solo perché ho realizzato la situazione e ho trovato una psicologa che mi ha guarito. Alle colleghe dico: cercate aiuto all’esterno, accettatelo perché il ...

