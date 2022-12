leggo.it

I telespettatori del Grande Fratellosono rimasti senza parole per unapiccante pronunciata da Wilma Goich mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi , Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro . Gf, Wilma gelosa di Daniele e ...Dura la vita dell'inviato, anche se sei ''. Lo sa bene Giovanna Civitillo , moglie di Amadeus, che per il secondo anno consecutivo è stata ... Due chiacchiere, unae qualche domanda da studio ... Gf Vip, la battuta hot di Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di sesso Vince facile Rai 1 con Filumena Marturano nella serata del 20 dicembre 2022: ecco tutti i dati del prime time Dopo la vittoria del Grande Fratello VIP al lunedì sera, il martedì vede Rai 1 svettare. N ...La settimana del gossip vede protagonisti Giovanna Civitillo (e il caso "Oxa") a La vita in Diretta, il gieffino Luca Salatino pronto ad abbandonare il reality e Francesco Chiofalo ...