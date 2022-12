“GF Vip 7” | Edoardo Tavassi preso a calci da tata Carla | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) News tv. “GF Vip 7“,dasta. Altissima tensione all’interno della casa più spiata d’Italia. Il gieffino si è reso protagonista di un gesto che ha indispettito la Vippona, la quale ha reagito bruscamente. E la situazione è degenerata in pochissimo tempo fino alla vera e propria aggressione. Una scena che ha lasciato il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è successo al fratello della famosa GuendalinaLeggi anche –> “GF Vip 7”, Oriana Marzoli la rivelazione inaspettato su Stefano De Martino La casa del GF Vip 7 sta diventando sempre più movimen. A quanto pare...

leggo.it

I media parlano di una notte di confidenze molto intime al Gf, con la cantante che ironizza ma ... Chi ha affrontato quei temi Rivelazione 'hot' di Wilma Goich Antonino Spinalbese,Tavassi ......sei nessuno' Antonino Spinalbese si trova spesso al centro di diversi triangoli amorosi al GF7 ... L'imprenditore edile ha rotto il silenzio anche sulla relazione tra Antonella Fiordelisi e... Gf Vip, Micol sorpresa (di nuovo) a origliare Edoardo e Antonella: «Ecco cosa si sono detti» La Tata della casa del reality di Canale 5 ha perso la pazienza coi vipponi per il disordine, mettendo subito tutti in riga: “Ma porca tr***. Adesso fuori!" ...Nella casa del Gf Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia continuano ad approfondire la loro conoscenza. Così, tra scherzi e risate, i due si sono chiusi per qualche minuto ...