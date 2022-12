Gf Vip 7 | Dana Saber litiga con due Vippone | “Mi stai stressando | io non voglio amiche!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 da appena due giorni ma si è già resa protagonista di ben due litigi. Tutto è partito nel primo pomeriggio, quando, durante la preparazione del pranzo, Patrizia Rossetti ha fatto notare adi non aver completato le pulizie che non rientravano in quelle previste sulla base dei turni. Di lì, si è accesa una forte lite tra le due ‘‘, con la modella che ha tuonato: Io sono venuta qua a dare una mano, ma tra una persona velenosa e un’altra non mi sento…Non sto parlando di te! C’è questo mood così negativo, non si può stare tranquilli. Ioanche lavare ma se nessuno mi chiama…Ma non lo so! Se qualcuno fa qualcosa non la deve rinfacciare a un’altra persona solo per discutere o fare il fenomeno! Non lo so io…tra una battuta e l’altra, ...