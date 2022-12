Edoardo Vianello sbotta ancora contro Wilma | “Parla di me perché mi ama ancora? Non sa cosa dice | quando è morta mia figlia lei…”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Continua il botta e risposta a distanza traGoich e dopo le accuse di quest’ultima nei confronti dell’ex marito di mettere zizzania tra lei e laha rilasciato un’intervista al periodico “Nuovo TV” dove è statomolto duro e confermandouna volta di non averla mai tradita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbugiarda: “Tra noi due è finitalei aveva un altro. Mi disse di non amarmi e la rottura fu…” Gf Vip,Goich replica: “Non ho mai tradito...

Liberoquotidiano.it

Continua il botta e risposta a distanza trae Wilma Goich e dopo le accuse di quest'ultima nei confronti dell'ex marito di mettere zizzania tra lei e la figlia,ha rilasciato un'intervista al periodico ' Nuovo TV ' ...Era stata scambiata per Guendalina, sorella di. Incontro pimpante dato che Il conduttore le ... guarda caso all'uscita ad hoc del suo libro mentre la ex moglie é al GF Vip, Edoatdo... Ballando con le stelle, la Rai censura Edoardo Vianello: l'ultima follia Wilma Goich ed Edoardo Vianello, ancora ruggini: perché non sono in buoni rapporti Una cosa certa è che Wilma Goich ed Edoardo Vianello non ...Edoardo Vianello e Wilma Goich continuano a parlare l'uno dell'altra, ma cosa ha detto di recente il cantante