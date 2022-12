Danilo | scheda tecnica | vita privata e stipendio

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In questo approfondimento vedremo la, lae lopercepito daalla Juventus.ha preso per mano la Juventus. In un lungo periodo di smarrimento difensivo, il brasiliano è stato determinante per dare ordine alla retroguardia. In compagnia del suo connazionale formano l’ossatura dei bianconeri. Ansa FotoReduce dalla cocente delusione del Mondiale, il giocatore è in cerca di riscatto per il campionato. La stagione in corso per lui sarà dunque determinante. Un crocevia da cui ripartire per potersi risollevare. Sia a livello professionale che a livello morale. Di seguito ecco alcune informazioni sulla sua persona. Data di nascita e nazionalità, il cui nome completo èLuiz da ...