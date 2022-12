Cosa resta e cosa no nella legge di bilancio | scudo | Pos e 18App

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) - Nuova stretta sul Reddito di cittadinanza che si perde al primo rifiuto dell'offerta di lavoro. Via la soglia di 60 euro per il Pos. Reddito alimentare per chi è in povertà assoluta, smart working ...

Il Sole 24 ORE

- Nuova stretta sul Reddito di cittadinanza che si perde al primo rifiuto dell'offerta di lavoro. Via la soglia di 60 euro per il Pos. Reddito alimentare per chi è in povertà assoluta, smart working ......di un telecomando tascabile da poter essere indossato sul polso! A questo punto non ciche ...da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per ... Manovra, ecco cosa cambia: dallo smart working alle pensioni al bonus mobili Questa sera in tv non perderti l’appuntamento con il piccolo schermo: la redazione di Alfemminile ha selezionato per te tante serie, film e programmi per una serata da divano e ...Quasi 2 miliardi di dollari di nuove armi, tra le quali per la prima volta missili Patriot e bombe intelligenti, ma ancora nessun Atacms, i razzi tattici a lungo raggio in grado di colpire obiettivi..