ilGiornale.it

... il Comune di Castel Bolognese ha affidato alla. Montana Valle del Lamone l'intervento di abbattimento di cinque esemplari di tiglio situati in territorio di competenza comunale. L'analisi...... allerosse con la rete di aziende private collegate. Il Pd è stato portato alle sue conseguenze estreme: le presidenze delle fondazioni,teatri,musei e di quello che resta delle ... Coop dei Soumahoro, ispettori del ministero in prefettura Acquisiti materiali relativi agli accertamenti disposti sull'attività delle cooperativa e la gestione dell'accoglienza dei migranti. Attesa per la nomina del commissario liquidatore ...StampaLa questione è emersa nell’incontro, tenutosi ieri, in cui avrebbero dovuto presenziare i vertici dell’Isam, risultati però assenti, ed a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente del Comun ...